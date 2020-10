Business news: Ue, Commissione emette prime due obbligazioni sociali da 17 miliardi di euro per Sure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha emesso un'obbligazione sociale di 17 miliardi di euro nell'ambito dello strumento Sure dell'Unione europea per aiutare a proteggere i posti di lavoro e mantenere le persone al lavoro. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che l'emissione consiste in due obbligazioni, con 10 miliardi di euro da rimborsare nell'ottobre 2030 e 7 miliardi di euro da rimborsare nel 2040. L'interesse degli investitori per questo strumento di alto rating è stato molto forte e le obbligazioni sono state sottoscritte oltre 13 volte in eccesso, risultando a condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni. "Per la prima volta nella storia, la Commissione emette obbligazioni sociali sul mercato, per raccogliere fondi che aiuteranno a mantenere le persone al lavoro. Questo passo senza precedenti corrisponde ai tempi straordinari in cui stiamo vivendo", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Non stiamo risparmiando sforzi per salvaguardare i mezzi di sussistenza in Europa. Sono lieta che i paesi colpiti duramente dalla crisi riceveranno rapidamente il sostegno Sure", ha aggiunto. (Beb)