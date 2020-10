Business news: Spagna, 20 per cento agenzie di viaggio valuta di chiudere nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna il 20 per cento delle agenzie di viaggio sta valutando la possibilità di chiudere definitivamente, mentre solo il 40 per cento ha riaperto i battenti dall'inizio della pandemia del coronavirus. Sono i dati resi noti dall'Associazione delle agenzie di viaggio (Acave), in un rapporto presentato durante una riunione telematica tenutasi presso la sede di Foment, principale organizzazione imprenditoriale catalana, a Barcellona, nel quale si evidenzia, inoltre, che le previsioni del settore indicano per il 2020 un calo del fatturato di quasi il 90 per cento. La ministra dell'Industria e del Commercio, Reyes Maroto, nel corso del suo intervento ha affermato che sono necessarie altre misure complementari per la riattivazione del settore sia a livello nazionale che europeo e ha accennato alla necessità di accelerare la trasformazione digitale e i piani di sostenibilità per il turismo. (Spm)