Business news: Spagna, Istituto credito ufficiale lancia obbligazioni verdi da 500 milioni di euro

- L'Istituto di credito ufficiale spagnolo (Ico) ha lanciato una seconda emissione di obbligazioni verdi per un importo di 500 milioni di euro destinate alle imprese che promuovono la transizione ecologica nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, del trasporto pulito, della prevenzione e del controllo dell'inquinamento e della gestione sostenibile delle risorse naturali. Secondo quanto riferito da Ico in una nota "questi progetti saranno finanziati nel quadro del modello di partenariato pubblico-privato e contribuiranno alla creazione di posti di lavoro e alla promozione di una crescita economica sostenibile". L'operazione, guidata da Bbva, Credit Agricole Cib, Hsbc e Ing, avrà una durata di cinque anni e mezzo. Complessivamente l'Ico ha realizzato nove emissioni di obbligazioni sostenibili per un valore complessivo di 4,5 miliardi di euro. (Spm)