Egitto: da oggi al via il voto per il parlamento

- Prende il via oggi il primo turno delle elezioni per il rinnovo della Camera bassa del parlamento egiziano. Gli egiziani votanti (62.940.165) sceglieranno parte dei 596 deputati della Camera bassa del parlamento egiziano su un totale di 3.964 candidati. In particolare, 3.964 i candidati che concorreranno con il sistema delle candidature individuali per 284 dei 596 seggi della camera bassa del parlamento egiziano. Altri 284 deputati saranno scelti sulla base del sistema delle liste chiuse, mentre 28 saranno direttamente eletti dal capo dello Stato. Il 28 settembre, l’Autorità nazionale elettorale (Nea) ha annunciato di aver accettato la candidatura di circa otto liste chiuse di partito che gareggeranno anche per lo stesso numero di seggi in quattro circoscrizioni assegnate alle liste di partito. Per primi sono stati chiamati alle urne i residenti all'estero (il 21 ottobre), mentre in patria il voto è stato fissato per il 24 e per il 25 ottobre. Il ballottaggio di questa prima tornata è previsto il 21 novembre per gli espatriati e il 23 novembre per i residenti egiziani. La seconda fase si terrà invece il 4 novembre all'estero e il 7 novembre sul territorio dell’Egitto, con i ballottaggi previsti rispettivamente il 5 e il 7 dicembre. I risultati finali saranno annunciati il 14 dicembre. L’attuale Camera dei rappresentanti è stata eletta nel 2014 e ha avviato la prima sessione all’inizio del 2015. Dopo la creazione del Senato nei mesi scorsi, il parlamento egiziano ha adesso due rami. (Cae)