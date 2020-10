Business news: Spagna, 10 milioni ad Engas da Ue per progetto su idrogeno verde alle Baleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica nazionale spagnola Enagas ha annunciato che la Commissione europea ha selezionato il progetto "Green Hysland" nelle Isole Baleari per iniziare il processo di ottenimento di una sovvenzione di 10 milioni di euro in qualità di "primo progetto strategico dell'Europa meridionale" in linea con la nuova strategia dell'Unione sull'idrogeno. "Green Island", ha spiegato l'azienda in una nota, genererà, distribuirà e utilizzerà almeno 300 tonnellate di idrogeno rinnovabile all'anno a Maiorca, prodotto dall'energia solare. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 dell'isola fino a 20.700 tonnellate all'anno. Questo progetto, che inizierà nel 2021 e dovrebbe concludersi nel 2025, rientra nella "tabella di marcia" del governo spagnolo che intende posizionare il paese come riferimento tecnologico nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno rinnovabile, fissando come obiettivo di raggiungere 4 GW di capacità installata entro il 2030 con un investimento complessivo di 8,9 miliardi di euro. (Spm)