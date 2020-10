Business news: Sevilla (Bankia), 2,5 miliardi eccesso capitale destinati a fusione con CaixaBank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 2,5 miliardi di euro di eccesso di capitale che Bankia dovrebbe generare quest'anno saranno destinati all'operazione di fusione con CaixaBank approvata ufficialmente il 18 settembre scorso. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Bankia, Jose Sevilla, spiegando che i 2,5 miliardi che sarebbero stati inizialmente distribuiti tra i suoi azionisti sotto forma di mega-dividendo saranno impiegati per consolidare "l'opportunità strategica della fusione". Per quanto riguarda la posizione che occuperà nella nuova entità, il più grande istituto di credito della Spagna, ha ammesso di non poter dare una risposta perché "si tratta di un argomento sul quale non c'è ancora stato un dialogo" ma l'obiettivo a breve termine è quello "di servire bene i nostri clienti durante i mesi rimanenti fino alla chiusura della fusione". In merito alla grave crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus, Sevilla ha spiegato che è necessario "scommettere sulle aziende valide, distinguendole da quelle che non lo saranno" unendo gli sforzi del settore pubblico e di quello privato. In tal senso ha proposto un miglioramento della legge sui fallimenti "per dare una rapida uscita alle aziende che non saranno redditizie". (Spm)