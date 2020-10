Business news: Ungheria, Huawei apre centro di ricerca e sviluppo a Budapest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni cinese Huawei ha deciso di aprire un centro di ricerca e sviluppo in Ungheria, a Budapest. Lo riferisce in un messaggio su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. L'investimento creerà almeno 100 posti di lavoro per gli ingegneri ungheresi ed è il terzo di Huawei nel paese dell'Europa centrorientale. Szijjarto ha definito la cooperazione con Pechino "migliore di sempre". Il centro si dedicherà a ricerca e sviluppo su temi quali l'intelligenza artificiale, lo streaming, l'elaborazione di immagini, le tecnologie di trasmissione del segnale e i sistemi di distribuzione di grandi dimensioni. Huawei, sottolinea il capo della diplomazia di Budapest, è la prima società cinese con cui l'Ungheria ha firmato una cooperazione strategica sette anni fa e gli operatori delle telecomunicazioni nazionali hanno fatto affidamento negli anni alle sue tecnologie. Il centro di logistica di Huawei in Ungheria è il più grande al di fuori della Cina e la pandemia di coronavirus non ha scoraggiato la società dal programmare nuovi investimenti nel paese centro-europeo. (Vap)