Business news: Ucraina, raccolto agricolo a oltre 62 milioni di tonnellate da inizio anno

- In Ucraina sono state raccolte finora 62,2 milioni di tonnellate di colture principali, tra cui 47,7 milioni di tonnellate di cereali e leguminose da un'area di 12,3 milioni di ettari, nel corso del 2020. Questi i dati diffusi dal ministero per lo Sviluppo economico, del commercio e dell'agricoltura ucraino. In particolare, gli agricoltori del paese hanno raccolto 234 mila tonnellate di miglio da un'area di 146 mila ettari (97 per cento delle previsioni); 93 mila tonnellate di grano saraceno da 73 mila ettari (94 per cento delle stime); 10,9 milioni di tonnellate di girasole da 5,5 milioni di ettari (87 per cento); circa 2 milioni di tonnellate di soia da 966 mila ettari (72 per cento); 11,1 milioni di tonnellate di mais da 2,4 milioni di ettari (44 per cento). (Rum)