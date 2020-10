Business news: Turchia estenderà la rete ferroviaria entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Con nuovi investimenti in treni ad alta velocità e linee convenzionali, la Turchia espanderà la sua rete ferroviaria fino a raggiungere i 16.675 chilometri entro il 2023. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture turco, Adil Karaismailoglu. In linea con un programma avente come orizzonte il 2023, il governo mira ad aumentare la quota delle ferrovie nel trasporto passeggeri dall'1,3 al 3,8 per cento. "Stiamo lavorando a grande velocità per produrre tecnologie nazionali per riabilitare le nostre linee esistenti e sviluppare trasporti orientati ai servizi, intelligenti e a valore aggiunto", ha sottolineato. Affermando che finora sono stati messi in servizio un totale di 403 treni merce nazionali di nuova generazione, il ministro ha rivelato che a questa cifra verranno aggiunti altri 100 carri merci. Affermando che la Turchia ha compiuto progressi nel trasporto ferroviario, Karaismailoglu ha sottolineato: "Entro il 2023, la linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars (Btk) che collega Turchia, Azerbaigian e Georgia contribuirà all'obiettivo commerciale di 15 miliardi di dollari fissato da Turchia e Azerbaigian". La Turchia ha investito 21,5 miliardi di dollari nei progetti ferroviari tra il 2003 e il 2020, ha concluso il ministro.