Business news: Montenegro, per ministero Finanze soddisfatti i criteri per nuovo accordo con la Banca mondiale

- Il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni per l'approvazione di una linea di credito diretta a sostegno della politica di sviluppo del paese con la Banca mondiale: lo hanno reso noto in un comunicato congiunto il ministero delle Finanze e la Banca centrale del Montenegro. La conclusione di tale accordo, prosegue la nota, è attesa nel prossimo periodo. In un incontro avvenuto oggi con i rappresentanti della Banca mondiale, il governatore della Banca centrale del Montenegro Radoje Zugic ha discusso la fornitura di fonti di finanziamento per le banche commerciali nel paese. Secondo il governatore dell'istituto centrale, tali fondi contribuirebbero ad abbassare i tassi di interesse offerti dagli istituti di credito. (Mop)