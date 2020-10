Business news: Eurostat, nel 2019 rapporto tra disavanzo pubblico e Pil in area euro a 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area euro il rapporto tra disavanzo pubblico e Pil è passato dallo 0,5 per cento nel 2018 allo 0,6 per cento nel 2019 e nell'Unione europea dallo 0,4 per cento allo 0,5 per cento. Nell'area euro il rapporto tra debito pubblico e Pil è sceso dall'85,8 per cento alla fine del 2018 all'84 per cento alla fine del 2019 e nell'Ue dal 79,5 per cento al 77,6 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, sul disavanzo pubblico e sul debito per gli anni 2016-2019 sulla base dei dati riportati dagli Stati membri dell'Ue. Nel 2019, Danimarca (+3,8 per cento), Lussemburgo (+2,4 per cento), Bulgaria (+1,9 per cento), Paesi Bassi (+1,7 per cento), Germania, Grecia e Cipro (tutti +1,5 per cento), Austria (+0,7 per cento) , Irlanda, Malta, Slovenia e Svezia (tutte +0,5 per cento), Croazia (+0,4 per cento), Repubblica Ceca e Lituania (entrambe +0,3 per cento) nonché Estonia e Portogallo (entrambe +0,1 per cento) hanno registrato un avanzo pubblico. Due Stati membri avevano disavanzi pari o superiori al 3 per cento del Pil: Francia (-3 per cento) e Romania (-4,4 per cento). (Beb)