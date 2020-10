Business news: assicurazioni tedesche Talanx acquistano Amissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo assicurativo tedesco Talanx ha acquistato Amissima, società per le assicurazioni immobiliari italiana di proprietà del fondo per gli investimenti statunitense Apollo. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, il costo dell'acquisizione ammonterebbe a 200 milioni di euro. Tuttavia, Talanx ha reso noto che le parti hanno concordato di non voler rivelare la cifra. Ad acquistare Amissima è Hdi Assicurazioni, controllata di Talanx in Italia. Con l'operazione, la società aumenta il volume dei premi in Italia da 300 milioni a circa due miliardi di euro. In questo modo, Hdi risale dal 17mo all'11mo posto tra i maggiori gruppi assicurativi nel paese. “Da molto tempo, siamo attivi con successo in Italia, il mercato è redditizio e importante per noi”, ha affermato Sven Fokkema, membro del consiglio di amministrazione di Talanx. L'acquisizione di Amissima farà avanzare Hdi in particolare nel settore delle assicurazioni sulla proprietà. In tale comparto, Hdi ha dimensioni ancora relativamente limitate in Italia, con un portafogli di premi da 400 milioni di euro. Fondata nel 1821, Amissima ha oggi 300 dipendenti ed è appartenuta a Banca Carige fino al 2015, quando è stata acquistata da Apollo per 310 milioni di euro. Per Talanx, l'acquisizione di Amissima è la prima dopo diversi anni anni al di fuori dei principali mercati esteri, che sono Polonia, Turchia, Messico, Brasile e Cile. (Geb)