Business news: Ssab non intende acquisire comparto acciaio di Thyssenkrupp

- Il gruppo per la siderurgia svedese Ssab ha smentito le ipotesi sul possibile interesse all'acquisto del comparto acciaio del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, le cui difficoltà sono state aggravate dalla crisi del coronavirus. “No, non siamo coinvolti in una procedura di offerta”, ha dichiarato oggi l'amministratore delegato di Ssab, Martin Lindqvist. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Thyssenkrupp è da tempo alla ricerca di un acquirente per il proprio settore siderurgico, cuore storico del conglomerato. L'origine del gruppo risale, infatti, alle acciaierie Krupp fondate nel 1811 a Essen, dove l'azienda ha ancora oggi la propria sede principale. Nella scorsa settimana, il gruppo siderurgico britannico Liberty Steel ha presentato un'offerta per l'acquisizione della divisione acciaio di Thyssenkrupp. La società britannica ha reso noto che una fusione consentirebbe alle parti di affrontare meglio le sfide dell'industria siderurgica europea. (Geb)