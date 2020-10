Usa: il dipartimento di Stato designa cinque entità iraniane, potrebbero influenzare le presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per troppo tempo il regime iraniano ha usato la sua macchina di propaganda di stato per mentire al popolo iraniano e alimentare il fuoco dell'odio contro gli Stati Uniti. L'Iran ha ora dispiegato alcune delle stesse infrastrutture propagandistiche e mediatiche nel tentativo di minare le elezioni negli Stati Uniti", aggiunge Pompeo. Secondo Pompeo, le cinque entità designate hanno partecipato direttamente o indirettamente alle interferenze straniere nelle elezioni presidenziali del 2020 negli Stati Uniti, o sono possedute o controllate da entità impegnate in tale attività. "Gli iraniani di talento dovrebbero usare le loro capacità per promuovere la pace e favorire la prosperità per le loro famiglie, non assistere la Repubblica Islamica nel condurre la sua oppressione in patria e nel diffondere il terrore all'estero", conclude la nota. (Nys)