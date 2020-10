Business news: Spagna, Enagas incrementa utile netto del 4,7 per cento nei primi 9 mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Engas ha ottenuto nei primi 9 mesi dell'anno un utile netto di 348,9 milioni di euro, con un incremento del 4,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto reso noto dall'azienda alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv). Il gruppo presieduto da Antonio Llarden ha indicato che, come nei trimestri precedenti, non ha individuato cambiamenti significativi che possano evidenziare l'impatto della situazione Covid-19 e ha quindi ribadito che tali risultati sono in linea con l'obiettivo annuale in termini di utile netto di 440 milioni di euro. (Spm)