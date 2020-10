Business news: Spagna, banca Santander e la Bei stanziano 900 milioni per sostenere le Pmi colpite da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Santander e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno raggiunto un accordo di oltre 900 milioni di euro per fornire finanziamenti a condizioni favorevoli alle piccole e medie imprese interessate dall'impatto economico della pandemia del coronavirus. In particolare, la Bei e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) sottoscriveranno diverse tranche di una cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti alle Pmi originato da banca Santander, consentendo a quest'ultima di mobilitare oltre 900 milioni di euro di finanziamenti per fornire liquidità e sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic). (Spm)