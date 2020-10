Business news: Spagna, Iberdrola, incremento investimenti del 23 per cento nei primi 9 mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'impatto economico della pandemia del coronavirus, l'azienda energetica spagnola Iberdrola, nei primi 9 mesi del 2020, ha incrementato gli investimenti del 23 per cento fino a 6,4 miliardi di euro, con un utile netto di 2,6 miliardi, pari ad una crescita del 5 per cento. Secondo quanto reso noto da Iberdrola in un nota "la crescita è stata supportata dall'aumento della capacità rinnovabile installata e dalle performance operative del business delle rinnovabili e della generazione e fornitura di energia". L'impresa ha registrato una "graduale normalizzazione" della domanda e dei prezzi dell'energia in Spagna e nel Regno Unito, mentre paesi come gli Stati Uniti e il Brasile stanno compiendo progressi nell'implementazione di normative per il recovery. Il gruppo ha aggiunto 4.600 nuovi MW di capacità negli ultimi dodici mesi - quasi 1.300 MW nel terzo trimestre - e sta procedendo alla realizzazione di altri 7.600 MW. Gli investimenti nella rete sono cresciuti del 5,5 per cento e rappresentano il 38 per cento del totale. (Spm)