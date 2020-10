Serbia-Kosovo: ministro degli Esteri Dacic, Pristina inganna Belgrado e l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi chiedo ora, cosa sarebbe successo se la Serbia avesse deciso di non adempiere ai suoi obblighi? Avreste avuto la pazienza, la comprensione e le scuse che avete avuto per i rappresentanti di Pristina per più di 7 anni? La Serbia, nonostante tutto questo, ha pazientemente continuato a sostenere il dialogo e l'attuazione di quanto concordato, con la speranza che gli altri vedano quanti danni causi all'intero processo questo inaccettabile comportamento di Pristina", ha detto il ministro aggiungendo che Belgrado è stata incoraggiata dal fatto che la scorsa settimana il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, "ha insistito" sulla piena attuazione di quanto concordato in passato. (segue) (Seb)