Serbia-Kosovo: ministro degli Esteri Dacic, Pristina inganna Belgrado e l'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le reazioni negative di Pristina alle sue dichiarazioni, tuttavia, suggeriscono che ancora non esiste l'indispensabile volontà politica per un progresso sostanziale nel processo di dialogo", ha osservato Dacic. Secondo il ministro uscente, inoltre, Pristina "ha iniziato a violare l'accordo di Washington" del 4 settembre "nella parte che fa riferimento alla moratoria di un anno sulle attività legate al riconoscimento del cosiddetto Kosovo, continuando a fare pressioni per nuovi riconoscimenti e, in questo modo, distrugge la fiducia e rende privi di significato gli accordi raggiunti in buona fede". Dacic ha infine sottolineato la necessità della presenza della missione delle Nazioni Unite in Kosovo. La Serbia, ha detto Dacic, si aspetta che Unmik continui ad attuare attivamente il suo mandato. (Seb)