Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, pronti a riconciliazione se Belgrado accetterà la verità (2)

- In particolare, ha osservato la ministra di Pristina, la Serbia "non ha attuato nessuno dei 33 accordi tecnici firmati a Bruxelles quasi dieci anni fa" e sta continuando "a violare gli accordi di Washington sulla normalizzazione dei rapporti economici, in particolare sulle persone scomparse, sulla diversificazione energetica, sul respingimento di venditori di 5G non fidati, così come riguardo la moratoria sulla cessazione della campagna volta al ritiro dei riconoscimenti internazionali dell'indipendenza" kosovara. "Mentre la Serbia continua a chiedere l'attuazione dell'accordo sull'Associazione, sarebbe positivo per questo cessare prima la campagna sistematica di contro gli albanesi in Serbia", ha aggiunto Haradinaj. (Kop)