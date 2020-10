Kosovo: incontro a Pristina tra presidente Thaci, leader Pdk Veseli ed ex premier Haradinaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli e il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj hanno avuto un incontro questa mattina a Pristina. Secondo quanto riferito dai media kosovari, i tre esponenti di primo piano della politica kosovara hanno discusso dei recenti sviluppi in Kosovo e della Procura speciale che indaga sui presunti crimini di guerra dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Il tutto a due giorni dall’attesa decisione del tribunale internazionale dell’Aia sulla conferma delle accuse mosse proprio contro Thaci e Veseli. "Il leader del Pdk Veseli ha fatto colazione con il presidente e il signor Haradinaj, ma non si trattava di alcuno sviluppo politico o di qualsiasi altra questione legata al Kosovo", ha detto al portale di informazione “Gazeta Express” il portavoce del partito Avni Bytyci. (segue) (Alt)