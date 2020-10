Kosovo: incontro leader partiti di governo, focus su presidenza e accuse tribunale Aia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell'elezione del presidente della Repubblica del Kosovo sarà discusso nel febbraio del 2021 con il coinvolgimento di tutto il panorama politico del paese, secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane dal primo ministro kosovaro Avdullah Hoti. "A febbraio 2021 ci dovremmo sedere e trovare una soluzione insieme a tutto il panorama politico per l'elezione del presidente. Una cosa è chiara: la coalizione di governo non può eleggere il presidente da sola, dovremmo andare oltre la coalizione per superare questa questione", ha detto Hoti. La precisazione del premier avviene dopo che nelle scorse settimane l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), partito guidato da Ramush Haradinaj e partner della coalizione di governo, ha annunciato un'accelerazione in vista della scadenza del mandato del presidente Hashim Thaci nel 2021 annunciando la candidatura proprio dell'ex premier e leader dello schieramento. (segue) (Alt)