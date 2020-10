Kosovo: ambasciatore italiano Orlando, Ue partner principale per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è il principale partner, donatore e investitore in Kosovo e nella regione dei Balcani. Lo ha sottolineato l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, commentando su Twitter l'incontro avuto oggi dal capo della rappresentanza dell'Ue nella capitale kosovara, Tomas Szunyog, con il comitato del parlamento del Kosovo per l'integrazione europea. Secondo quanto evidenziato, un elemento chiave dell'incontro odierno è stato quello del piano di investimenti da 9 miliardi di euro dell'Ue per i Balcani occidentali. L'ambasciatore Szunyog ha inoltre menzionato l'assistenza europea da 168 milioni di euro per il Kosovo nella lotta al Covid-19. "L'attuazione delle riforme e l'allineamento con la legislazione dell'Ue rafforzerà l'economia del Kosovo e assicurerà un migliore Stato di diritto, qualità della vita e protezione ambientale", ha dichiarato l'ambasciatore Orlando. (Kop)