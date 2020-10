Nato: giornata conclusiva ministeriale, Guerini conferma impegno Italia nelle iniziative dell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha un approccio a 360 gradi alle operazioni, missioni ed attività internazionali e conferma il suo impegno nelle iniziative dell’Alleanza in tutti i domini operativi. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini al termine della riunione, che si è svolta ieri e oggi in videoconferenza, con gli omologhi dei Paesi che aderiscono alla Nato. La seduta odierna, infatti, era incentrata sulle operazioni e missioni dell'Alleanza, con focus su Iraq, Afghanistan e Kosovo. Temi di particolare interesse considerata l’evoluzione del contesto di sicurezza. Riguardo all’impegno in Iraq, il ministro Guerini – che di recente ha effettuato la sua terza visita nel Paese – ne ha sottolineato la "rilevanza strategica ai fini della sicurezza" confermando l'impegno italiano: "auspico - ha detto Guerini - che, nel breve, si dia attuazione alle misure di coordinamento con l’Operazione Inherent Resolve, al fine di identificare i requisiti per il sostegno della Missione stessa”. Confermata da parte italiana la candidatura ad assumere il Comando della missione al termine del mandato danese. (segue) (Com)