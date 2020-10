Bolivia: il Mas chiude le porte al ritorno al governo di ex ministri e funzionari di Evo Morales (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proiezioni costruite sulla base delle percentuali ufficiali assegnano al partito di Morales e Arce 21 seggi su 36 al Senato, e 73 seggi su 130 alla Camera dei deputati. I dati ufficiali assegnano ad Arce un vantaggio superiore a quello pronosticato dai primi exit poll, che parlavano di un consenso compreso tra il 52 e il 53 per cento. Il presidente del Tse, Salvador Romero, ha comunque chiarito che l'insediamento di Luis Arce come nuovo presidente del paese avverrà entro i primi quindici giorni di novembre. "L'insediamento si terrà entro la prima metà di novembre, non abbiamo ancora una data esatta perché dipendiamo da alcuni fattori sui quali non abbiamo controllo", ha detto.Romero ha quindi sottolineato che le elezioni generali tenute domenica hanno richiamato alle urne una delle percentuali degli aventi diritto più alte della storia del paese. I dati ufficiali riportano infatti un'affluenza dell'87 per cento ottenuta nonostante la pandemia in corso, un dato superiore alla media boliviana che si aggira attorno all'80 per cento. "È una delle percentuali più alte della storia boliviana, uno dei più alti in America latina nel XXI secolo", ha detto Romero ricordando che domenica si è anche battuto il record dell'85 per cento registrato alle elezioni generali del 2005, le prime vinte dal leader del Movimento per il socialismo (Mas), Evo Morales. Romero ha anche esaltato il lavoro del Tse, capace di assicurare in tempi record oltre il 90 per cento delle schede nei centri di calcolo provinciali. Uno dei tanti risultati, ha detto, che hanno contribuito a realizzare "una elezione pulita, trasparente, con un risultato riconosciuto dagli attori politici, dalla società e dalla comunità internazionale".Gli oltre 7,3 milioni di elettori boliviani erano chiamati a rinnovare il parlamento ed eleggere il nuovo presidente, passo fondamentale per porre fine alla crisi politica e istituzionale nata poco meno di un anno fa. Alle presidenziali del 20 ottobre scorso, Evo Morales era risultato vincitore del primo turno, ma con un margine non sufficiente - ai sensi della Costituzione - per evitare il ballottaggio. Dopo un black out negli scrutini, durato alcune ore, le autorità elettorali annunciavano a a sorpresa un vantaggio tale da consacrare Morales presidente sin dal primo turno. Dinanzi alle prime denunce di frode, il governo chiedeva l'intervento dell'Organizzazione degli stati americani (Osa): ricevuto il rapporto elaborato dai tecnici dell'ente panamericano, che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e annunciava un ritorno del paese alle urne. Un duplice annuncio che non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. Poco dopo sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate, il generale Williams Kaliman, a caldeggiare l'abbandono di Morales. Il "cocalero" si sarebbe trasferito prima in Messico, primo paese ad offrire assistenza, e quindi in Argentina. (segue) (Bua)