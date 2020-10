Covid: a Roma scatta coprifuoco e chiusura piazze della movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scattato il coprifuoco a Roma e nel Lazio: nessuno potrà uscire di casa, se non per motivi legati a esigenze lavorative o di urgente necessità, ovvero per motivi di salute. L'ordinanza firmata dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, dispone il blocco degli spostamenti nella Capitale e nell'intera regione a partire da mezzanotte fino alle 5 del mattino, per una durata di 30 giorni. In caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, è necessario esibire l'autocertificazione. Non solo blocco totale notturno: con l'ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, sono chiuse al pubblico, nelle giornate di venerdì e sabato, dalle ore 21 alle 24, le aree della movida romana di Campo de Fiori, piazza Trilussa nell'area della scalinata, piazza Madonna dei Monti, le aree pedonali di via del Pigneto e via Pesaro. La situazione, ad esempio, nella zona dell'isola pedonale del Pigneto, luogo simbolo della movida romana, si presentava dopo le 21 di questa sera con molti locali semivuoti e strade quasi deserte. L'accesso alla nota via è stato transennato e delimitato da nastri con le forze dell'ordine in presidio e la possibilità solo di camminare nel corridoio aperto dell'isola per raggiungere pub e ristoranti. Il provvedimento, infatti, prevede la chiusura delle aree di maggiore affollamento per contenere e gestire l'emergenza coronavirus. (segue) (Rer)