Covid: a Roma scatta coprifuoco e chiusura piazze della movida (2)

- La possibilità di chiudere alcune piazze era stata prevista dall'ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri che affidava ai comuni la decisione di assumere simili provvedimenti. L'ordinanza firmata ieri sera dalla prima cittadina sarà valida fino al 13 novembre "fatta salva la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica". Per chi violerà il provvedimento sono previste sanzioni da 400 a mille euro. Piazze e strade della movida capitolina dunque, come annunciato ieri dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, sono state transennate, delimitate da nastri e controllate dalle forze dell'ordine. "Dalle 24 di questa notte scatta il divieto di spostamenti notturni fino alle 5 del mattino in tutto il Lazio - ha dichiarato oggi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -. Questa misura, lo voglio sottolineare, è importante per scongiurare il lockdown, perciò l'impegno di tutti è fondamentale, vinciamo insieme la sfida che da mesi stiamo affrontando. So bene quanto possa sembrare difficile, ma è un passo necessario che può rivelarsi decisivo, non molliamo, continuiamo a restare uniti, rispettiamo le regole e ricordiamoci sempre: mascherine, mani igienizzate e distanziamento sociale", ha concluso Zingaretti. (Rer)