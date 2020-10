Business news: Grecia, Commissione Ue approva aiuto a produttori ortofrutticoli per 39,6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato uno schema greco da 39,6 milioni di euro per sostenere gli operatori ortofrutticoli nel contesto dell'epidemia di coronavirus. La Commissione ha spiegato che il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Il programma sarà aperto ai produttori di olive da tavola "Kalamon", anguria precoce a bassa copertura e patate primaverili. Sarà aperto anche ai produttori di colture in serra di pomodori, cetrioli e melanzane a Creta. Lo schema mira a soddisfare le esigenze di liquidità dei beneficiari, aiutandoli così a continuare le loro attività durante e dopo l'epidemia di coronavirus. La Commissione ha riscontrato che il regime greco è in linea con le condizioni del quadro temporaneo. (Beb)