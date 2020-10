Business news: Grecia, Commissione Ue approva aiuti da 450 milioni di euro per aziende turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato uno schema greco da 450 milioni di euro a sostegno delle aziende attive nei settori del turismo, dei trasporti, delle costruzioni e dell'energia che sono state particolarmente colpite dalle misure imposte per limitare la diffusione dell'epidemia di coronavirus. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. Il sostegno, che assumerà la forma di prestiti agevolati, sarà aperto alle aziende fino a 3 mila dipendenti nei settori interessati. Il programma sarà finanziato con le risorse del Fondo per le infrastrutture greche, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dallo Stato greco e gestito dalla Banca europea per gli investimenti. Lo schema sarà attuato attraverso banche locali per conto del Fondo per le infrastrutture greche, che richiede anche alle banche di fornire finanziamenti complementari ai prestiti pubblici. La misura mira ad aiutare i beneficiari a soddisfare le loro esigenze di liquidità e a continuare le loro attività durante e dopo lo scoppio dell'epidemia. La Commissione ha riscontrato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. (Beb)