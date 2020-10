Balcani: inviato Ue Lajcak al "Corriere della Sera", su Serbia e Kosovo serve una voce comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad aver bisogno di dialogare sono di certo Serbia e Kosovo, ma anche l'Unione Europea ha interesse a fare in modo che i valori europei prevalgano e a dimostrare di sapersi prendere cura di quanto accade nelle sue immediate vicinanze". Il rappresentante speciale dell'Ue per il Dialogo tra Belgrado e Pristina, l'ex ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak, si esprime così in una intervista al "Corriere della Sera", in occasione di una sua visita a Roma. Nel 1999 il contrasto tra le due parti dell'ex Jugoslavia sulle quali sta lavorando Lajcak spinse la Nato, e al suo interno l'Italia, a compiere un'offensiva aerea di quasi tre mesi. A 21 anni di distanza la situazione è diversa, ma manca un accordo complessivo capace di rendere normali le relazioni tra la Serbia e il Kosovo che nel frattempo da provincia autonoma si e proclamato Stato, mentre la criminalità organizzata resta robusta in entrambi i Paesi e il Covid-19 accentua difficoltà economiche e sociali con conseguenti rischi di instabilità. (segue) (Res)