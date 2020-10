Balcani: inviato Ue Lajcak al "Corriere della Sera", su Serbia e Kosovo serve una voce comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A permetterne la ripresa è stata la cancellazione di dazi del 100 per cento che erano stati imposti dal Kosovo su importazioni dalla Serbia. Nei rapporti annuali elaborati della Commissione Europea in vista di possibili futuri ingressi dei due Paesi nell'Ue, tuttavia, emerge un quadro problematico: criminalità forte, sistemi giudiziari inadeguati, corruzione. "Serbia e Kosovo avevano fermato il dialogo per quasi due anni . Sono felice di averlo riattivato in giugno. La fine di quei dazi ha aperto la strada. Entrambi sanno che la rispettiva via per l'Europa passa per il dialogo con l'altro". Sulla Serbia il rapporto evidenzia che 'nella crisi del Covid-19 la cooperazione con la Cina è cresciuta, caratterizzata da marcata retorica pro-cinese ed euroscettica di funzionari di Stato di alto livello', che con la Russia proseguono esercitazioni militari e acquisti di armi. Non sono ostacoli "per il dialogo bilaterale, ma quando si affronta la questione dell'integrazione nell'Ue ciò costituisce un problema sollevato da vari Stati membri. Vucic ha affermato che la sua priorità è l'ingresso nell'Unione e mi aspetto che il nuovo governo lo dichiari molto apertamente", ha concluso Lajcak. (Res)