Serbia-Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu esamina oggi il rapporto sull'attività Unmik (2)

- La precedente seduta del Consiglio di sicurezza sull'attività dell'Unmik si è tenuta il 24 aprile in videoconferenza a causa dell'emergenza coronavirus. La settimana scorsa il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha effettuato una visita in Kosovo e in Serbia dove ha incontrato le autorità locali. Uno dei nodi principali del processo di dialogo è costituito dalla formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo, che rappresenta un punto dell'Accordo di Bruxelles stretto dalle parti nel 2013 e che trova attualmente la contrarietà da parte delle autorità di Pristina. Il premier kosovaro Avdullah Hoti sottolinea invece la necessità di un riconoscimento reciproco fra i due Stati come risultato finale del processo di normalizzazione dei rapporti. Anche il coordinatore statale del Kosovo per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni, ha recentemente ribadito questo punto con la stampa locale. (segue) (Seb)