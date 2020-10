Kosovo: 28 ottobre udienza a l'Aia per ex combattente Uck Mustafa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha confermato per il 28 ottobre la prima udienza dell'ex combattente Uck Salih Mustafa, arrestato a Pristina lo scorso 24 settembre e trasferito a l'Aia. Mustafa è accusato di crimini come detenzione arbitraria, trattamenti crudeli e tortura. Mustafa, ex comandante dell'Esercito di liberazione del Kosovo, ha partecipato ad un'udienza già lo scorso 28 settembre. Giovedì primo ottobre è stato ascoltato invece a l'Aia Hysni Gucati, presidente dell'Associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo. Gucati è stato arrestato lo scorso 25 settembre tramite un'irruzione delle forze speciali della missione europea Eulex nella sede dell'Associazione dei veterani di guerra Uck. L'arresto è stato condotto sulla base delle accuse della Procura speciale per danni contro l'amministrazione della giustizia ed in particolare, come spiegato da una nota stampa, per "intimidazione dei testimoni e violazione del segreto delle procedure" in base al Codice penale kosovaro ed alla legge sulla Procura speciale. (segue) (Kop)