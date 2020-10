Kosovo-Serbia: capo missione Unmik all’Onu, serve impegno per dialogo costruttivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità dei municipi a maggioranza serba non sarà formata e non sarà raggiunto nessun altro accordo fino a quando non ci sarà un'intesa finale che includa il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato Hyseni all'emittente "Rtk". Diametralmente opposta è la posizione delle autorità di Belgrado sul nodo della formazione di una comunità serba. Lo scorso 16 ottobre il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic, ha avuto un incontro a Belgrado con il rappresentante speciale dell'Unione europea, Miroslav Lajcak. Petkovic, che ha recentemente sostituito Marko Djuric nell'incarico, ha dichiarato che l'associazione di comuni deve essere costituita immediatamente e con le competenze che le spettano secondo gli accordi di Bruxelles. (segue) (Alt)