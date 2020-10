Nato: giornata conclusiva ministeriale, Guerini conferma impegno Italia nelle iniziative dell’Alleanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo dei Ministri della Nato anche la presenza in Kosovo, area per la quale l’Italia sostiene convintamente l’esigenza di mantenere alta l’attenzione per i riflessi di sicurezza nell'intera regione balcanica. Da qui la decisione di confermare l’impegno nella Missione: “Riteniamo che KFOR mantenga la propria rilevanza quale istituzione riconosciuta dalla popolazione per l’imparzialità e la garanzia di stabilità”, ha detto Guerini. Tra i punti all’ordine del giorno, inoltre, la “Women, Peace and Security” (Donne Pace e Sicurezza) Agenda nel ventesimo anniversario della risoluzione 1325 del consiglio di sicurezza dell’Onu. “L’Italia - ha spiegato il Ministro - crede che sia arrivato il momento di andare oltre, verso una dimensione completa della Sicurezza Umana. La sicurezza ambientale, la protezione dei beni culturali, la ‘Stability policing’ sono aspetti rilevanti ai quali dovremmo prestare attenzione”. La giornata di ieri è stata invece dedicata ai temi del Burden Sharing, del rafforzamento della deterrenza e della difesa dell’Area euro-atlantica. (Com)