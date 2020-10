Italia-Uruguay: Gianni Rodari al centro delle iniziative per la Settimana della lingua italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre iniziative realizzate in occasione della XX Settimana della Lingua Italiana, dal titolo "L'italiano tra parole e immagini: graffiti, illustrazioni, fumetti", l'Istituto di Cultura e l'Ambasciata hanno presentato le conferenze "Passeggiando per Venezia e il Lido con Hugo Pratt e Corto Maltese", a cura della Lettrice di italiano presso la Università della Repubblica Prof.ssa Cristina Dalla Vecchia e "Dal testo al disegno, un viaggio di andata e ritorno. Storie di migranti raccontate sulla carta", a cura dei fumettisti Fulvio Capurso e Javier Martinez. Sempre in tema di Rodari, infine, la Dirigente scolastica presso l'Ambasciata ha tenuto una conferenza sullo scrittore italiano dal titolo "Gianni Rodari: il potere della fantasia e la fiducia in un mondo migliore". (Abu)