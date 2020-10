Colombia: eletto nuovo presidente della Giurisdizione speciale di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale istituito ad hoc per giudicare i responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo colombiano, ha da oggi un nuovo presidente. Si tratta, riferisce la stessa corte in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, del magistrato Eduardo Cifuentes. Al suo fianco, in qualità di vice presidnete, è stata eletta Alexandra Sandoval. I due funzionari, che assumeranno l'incarico il 4 novembre, sono stati eletti al termine di una sessione convocata da remoto per l'emergenza sanitaria in atto. La Jep è un organismo cruciale nel processo di pace disegnato dagli accordi stretti tra il governo e la ex guerriglia, a fine 2016. Il tribunale è destinato ad esaminare i casi di coloro che riconoscono responsabilità in reati compiuti durante il conflitto armato. Un elemento centrale nell'architettura degli accordi: in cambio di una piena collaborazione dei coinvolti, garantisce pene ridotte rispetto a quelle che sarebbero comminate dalla giustizia ordinaria. (Mec)