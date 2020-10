Coronavirus: Usa, dalla Fda ok a AstraZeneca per ripartire con la sperimentazione del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione del candidato vaccino di AstraZeneca, sospesa negli Stati Uniti dall'inizio di settembre, ha ottenuto oggi il via libera per ripartire dalla Food and Drug Administration statunitense, secondo una dichiarazione dell'azienda. Lo riporta la "Washington Post". Quando si verifica un potenziale evento avverso durante uno studio clinico, il test viene di solito interrotto in modo che un comitato indipendente di monitoraggio dei dati e della sicurezza possa indagare a fondo e determinare se il problema era probabilmente legato al vaccino. Le regole relative agli studi clinici e alla privacy dei pazienti di solito limitano la divulgazione dei dettagli degli eventi avversi, ma l'enorme controllo degli studi sul vaccino contro il coronavirus ha portato molti esperti a chiedere una maggiore trasparenza nella divulgazione e nella spiegazione delle ragioni delle interruzioni degli studi. La sperimentazione in fase avanzata da parte di AstraZeneca e l'Università di Oxford è stata interrotta il 6 settembre dopo che un partecipante britannico aveva sviluppato un problema neurologico. Mentre lo studio di AstraZeneca è ripreso nel resto del mondo, non aveva ottenuto l'autorizzazione negli Stati Uniti fino a oggi. Nello studio di AstraZeneca, non sono state fornite ulteriori informazioni sull'incidente o sul motivo per cui le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti hanno tenuto lo studio in sospeso per così tanto tempo rispetto ad altri paesi. (Nys)