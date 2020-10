Business news: Grecia, per governatore Banca centrale possibile contrazione economica del 9,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia greca potrebbe contrarsi a un ritmo vicino allo scenario peggiore indicato dalla Banca centrale qualora la crisi innescata dalla pandemia dovesse acuirsi. Lo ha detto il governatore dell’ente regolatore, Yannis Stournaras, al quotidiano “Ta Nea”. La Banca centrale ha previsto che l'economia si contrarrà del 7,5 per cento quest'anno secondo lo scenario di base, mentre quello peggiore stima una contrazione dell'economia del 9,4 per cento. "Un possibile peggioramento della pandemia, insieme a misure più restrittive nel quarto trimestre, potrebbe avvicinare l'economia allo scenario peggiore indicato della Banca centrale", ha detto Stournaras. Nello scenario peggiore, è necessario prendere in considerazione ulteriori misure mirate senza mettere a rischio la stabilità fiscale, ha affermato Stournaras. "Nelle economie con un debito pubblico elevato, la combinazione di ampi deficit fiscali e ripresa lenta porta inevitabilmente a maggiori rischi per quanto riguarda la sostenibilità del debito, con effetti negativi sulle prospettive di crescita a lungo termine", ha detto il governatore. (Gra)