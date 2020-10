Usa: il dipartimento di Stato designa cinque entità iraniane, potrebbero influenzare le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non tollereranno interferenze straniere nelle loro elezioni. A dirlo è il segretario di Stato, Mike Pompeo, in una nota rivolta soprattutto contro l'Iran. "L'intero governo degli Stati Uniti sta usando tutti gli strumenti a nostra disposizione per prendere di mira coloro che tentano di interferire nel nostro processo democratico", spiega Pompeo. "L'azione di ieri sanziona cinque entità iraniane ai sensi dell'ordine esecutivo 13848 per i loro sforzi di diffondere la disinformazione e minare le nostre elezioni. Stiamo anche aggiungendo diversi attori cibernetici alla nostra lista e ai database dei terroristi per la loro nota associazione con il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), un'organizzazione terroristica straniera progettata dagli Stati Uniti e un terrorista globale appositamente designato, che impedirà efficacemente a questi individui e alle loro famiglie di recarsi negli Stati Uniti", si legge nel comunicato. (segue) (Nys)