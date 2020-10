Covid: De Micheli, cerchiamo equilibrio fra tutela salute ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha ribadito oggi che il governo "sta cercando di trovare l'equilibrio" tra la tutela del lavoro e la salvaguardia dell'economia. Intervenendo nel corso di "Ottoemezzo" su La7, il ministro ha chiarito che "sicuramente chi non ha bisogno di uscire per le necessità primarie, è meglio che resti a casa". Di certo "non mi piace il derby di queste ore tra economia e salute: non esiste questo derby. Noi ci occupiamo delle persone, le quali hanno bisogno di lavorare, di mandare a scuola i figli e anche quella di proteggere la propria salute", ha aggiunto. (Rin)