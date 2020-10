Argentina: crisi economica, governo smentisce svalutazione imminente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sottolineare il delicato momento che attraversa l'economia argentina è il fatto che lo stesso presidente, Alberto Fernandez, sia dovuto intervenire a rassicurare i mercati escludendo con decisione l'ipotesi di una imminente svalutazione o di un congelamento dei depositi in dollari. "Affrontiamo un problema di scarsezza di divisa che abbiamo ereditato dal governo precedente e per la sfiducia che viene generata con fake news da parte di settori che sostengono che ci sarà una svalutazione o che potremmo impossessarci dei depositi della gente", ha affermato ieri Fernandez nel corso di un intervento alla Conferenza annuale dell'Istituto per lo sviluppo imprenditoriale (Idea). "Non farei mai una cosa simile", ha aggiunto in riferimento ad una riedizione del famigerato "corralito", il blocco dei depositi in dollari ordinato nel 2001 dal governo dell'ex presidente De La Rua e culminato poi con la pesificazione compulsiva degli stessi. (segue) (Abu)