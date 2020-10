Argentina: crisi economica, governo smentisce svalutazione imminente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di tassare ulteriormente l'acquisto di divisa straniera rappresenta tuttavia una manovra potenzialmente molto controversa a livello sociale, dato che colpisce nel cuore la principale forma di risparmio o rifugio dall'inflazione per gli argentini. In termini concreti, per comprare un dollaro, quotato attualmente a circa 80 pesos, qualsiasi persona fisica deve pagare oltre ad una tassa del 30 per cento che viene destinata a politiche sociali, anche un ulteriore 35 per cento che viene messo a conto del pagamento della tassa sul reddito e sui beni personali. Il valore finale del biglietto verde passa ad essere in questo modo di 132 pesos. La decisione è stata presa per evitare una semplice speculazione che permetteva a qualsiasi cittadino comprare ogni mese 200 dollari al cambio ufficiale e rivenderli al mercato nero con un guadagno del 65 per cento. A causa di questo movimento speculativo di massa la Bcra si era vista obbligata a intervenire sul mercato dei cambi perdendo solo nei primi 10 giorni di settembre quasi 400 milioni di dollari di riserve. (segue) (Abu)