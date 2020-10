Usa: coronavirus, Fauci non parla con Trump da mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha partecipato a una riunione della task force per il coronavirus della Casa Bianca da diversi mesi, ha detto oggi Anthony Fauci. Durante un'intervista televisiva a "Nbc", l'infettivologo membro della task-force anticoronavirus della Casa bianca ha detto di non aver interagito o parlato direttamente col presidente da qualche tempo. "Sicuramente non ho ascolto presso di lui tanto quanto Scott Atlas in questo momento", ha detto Fauci. Atlas è un neuroradiologo e un collega dell'Hoover Institute, un think tank conservatore. È stato aggiunto alla task force durante l'estate dopo essere apparso spesso su "Fox News". Atlas è emerso come uno dei consiglieri più influenti di Trump, ma si è trovato sotto il fuoco di esperti di salute pubblica dentro e fuori l'amministrazione che lo accusano di aver alimentato con il presidente - e in pubblico - la disinformazione sul virus.(Nys)