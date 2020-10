Libia: Cozzolino (Pd), cessate il fuoco occasione per Ue per recuperare centralità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quella dell’accordo per un cessate il fuoco permanente in tutta la Libia, raggiunto oggi a Ginevra, è una ottima notizia. Una novità importante e attesa, che fa ben sperare per la stabilità dell’area e per le ricadute che questa può avere sull’Europa, e sull’Italia in particolare”. Lo afferma in una nota l’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino, presidente della Delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb e l’Unione del Maghreb arabo. “Adesso – aggiunge Cozzolino - tornino la politica, il dialogo e il confronto serrato, che consentano una piena attuazione sul campo di quanto stabilito in seno alla Commissione Militare Congiunta”.“Oltre a rappresentare un esito atteso da tempo, il cessate il fuoco è soprattutto una importante occasione per l'Europa di recuperare una centralità persa. E insieme rappresenta la grande opportunità di mettere mano a un piano di ricostruzione economica, sociale e materiale che assicuri un futuro sicuro ai cittadini libici. Dopo anni di violenze e instabilità la pace è a portata di mano, l’occasione non va sprecata”, conclude. (Res)