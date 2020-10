Usa: dipartimento di Stato sanziona istituzione di ricerca del governo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno designato un istituto di ricerca del governo russo direttamente collegato al "mortale" e "distruttivo" malware Triton. Lo comunica il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Il malware Triton è stato progettato per colpire e manipolare in modo specifico i sistemi di sicurezza industriale. Tali sistemi prevedono l'arresto di emergenza sicuro dei processi industriali presso le infrastrutture critiche al fine di proteggere la vita umana", si legge nella nota. L'odierna designazione del Centro di ricerca statale della Federazione Russa (Fgup) "evidenzia la minaccia che il governo russo rappresenta per la sicurezza informatica e le infrastrutture critiche", scrive Pompeo. Nel 2017, un attacco informatico che utilizzava il malware Triton ha interrotto le operazioni di un impianto petrolchimico in Medio Oriente. Inoltre, secondo quanto riferito, gli attori dietro il malware hanno effettuato scansioni e sondaggi presso le strutture statunitensi. "Mentre il governo russo sostiene di essere un attore responsabile nel cyberspazio, continua a impegnarsi in attività pericolose e dannose che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti e dei nostri alleati", conclude la nota.(Nys)