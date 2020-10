Usa: S&P, confermato rating BBB per l'Italia e outlook migliorato da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense Standard & Poor’s ha confermato il rating sovrano dell’Italia a BBB e migliorato l’outlook da negativo a stabile. Il giudizio di S&P resta di un gradino superiore a quelli di Moody’s e Fitch, che collocano l’Italia sul gradino più basso dei rating “sicuro” (investment grade), vale a dire BBB-. Il 24 aprile scorso, quando l’agenzia di valutazione decise di confermare il giudizio BBB, S&P prevedeva già un debito pubblico in salita al 153 per cento del Pil nel 2020 e una contrazione del Pil pari al 10% quest’anno. Scenario in linea, più o meno, con le previsioni attuali. Il motivo principale per cui S&P non declassò l’Italia allora era per gli acquisti della Bce, che avevano l’effetto di ridurre il costo del debito e dunque di renderlo sostenibile. (Nys)