Usa: il direttore delle comunicazioni di Trump, sono i genitori a non voler i bambini separati al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore delle comunicazioni della campagna per la rielezione del presidente Donald Trump, Tim Murtaugh, ha affermato oggi che il motivo per cui alcune famiglie di migranti separate dall'amministrazione al confine con gli Stati Uniti non si sono riunite è che i genitori non vogliono riavere i loro figli. Lo riporta il sito "Politico". Diversi mezzi di comunicazione hanno riferito questa settimana che il governo federale non è ancora in grado di raggiungere i genitori di più di 500 bambini che sono stati separati dalle loro famiglie dopo aver attraversato il confine statunitense, secondo i recenti archivi del tribunale. Secondo Murtaugh, "è una situazione deplorevole" ma il lavoro di riunire queste famiglie è più complicato di quel che si pensa. "In molti casi i genitori non vogliono che i figli vengano restituiti", ha spiegato Murtaugh. "Bisogna localizzare i genitori e quando si trovano in questi altri paesi d'origine, in molti casi, i genitori non vogliono che i bambini vengano rispediti indietro".(Nys)