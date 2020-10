Balcani: inviato Ue Lajcak al "Corriere della Sera", su Serbia e Kosovo serve una voce comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi occupo di Balcani dal 1999. Son convinto che Usa e Ue debbano muoversi molto in sintonia e che il messaggio da dare alle parti debba essere lo stesso: ogni volta che abbiamo fatto così abbiamo ottenuto risultati. Tutti gli sforzi per raggiungere il nostro obiettivo di normalizzare le relazioni sono benvenuti, però devono appoggiare la guida del processo da parte dell'Ue. Perché oltre alla normalizzazione vogliamo una soluzione basata sui valori fondativi del progetto europeo, indispensabili per renderla duratura ed efficace". L'inviato Ue spiega cosa si aspetta dal nuovo governo serbo della prima ministra Ana Brnabic. "Nel dialogo per il quale lavoro, a rappresentare la Serbia è il capo dello Stato, il presidente Aleksandar Vucic, pienamente in carica. Ad assisterlo è un ufficio guidato dal capo negoziatore. ll cambio di governo avrà effetti molto piccoli sul dialogo". (segue) (Res)