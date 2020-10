Kosovo: leader Ldk Mustafa, senza accordo su nuovo presidente si va alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i partiti politici del Kosovo non raggiungeranno un accordo sul nome del nuovo capo dello Stato, allora il paese dovrà andare a nuove elezioni parlamentari. Lo ha ammesso il leader del partito governativo, Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa. "Se troveremo un accordo sul presidente, deve essere un accordo di fiducia e anche legato al governo", ha dichiarato l'ex premier kosovaro. Mustafa ha detto che l'Ldk non ha discusso con il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, partner nella coalizione di governo a Pristina, sulla candidatura di quest'ultimo alla presidenza. "Haradinaj ha espresso la sua disponibilità; il suo partito ha fatto lo stesso. Non abbiamo discusso questa proposta nel nostro partito in quanto c'è ancora un presidente in carica", ha dichiarato il leader dell'Ldk. (segue) (Kop)